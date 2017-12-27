Владивосток, 27 декабря, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В городе Артём Приморского края более 30 человек получили квитанции на оплату электроэнергии с шестизначными суммами. Это произошло из-за ошибки при формировании электронной квитанции, сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Отмечается, что квитанции с начислениями, существенно превышающими фактический объем потребления, получили 35 абонентов. Список лицевых счетов абонентов опубликован на сайте компании.

В компании заверили, что уже исправили ошибку — исправленные электронные квитанции абоненты получат 27 декабря. В начале января им будут направлены бумажные счета за потребление электроэнергии в декабре.

Как сообщают местные СМИ, в одной из квитанций был указан расход энергии около 100 млн квт/ч. Абонент должен был заплатить более 2,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее огромный счет за потребление электроэнергии получила жительница американского штата Пенсильвания. В квитанции, которую получила 58-летняя женщина, значилась сумма $284 млрд.

Американка пошутила, что погасить счет она сможет разве что через сто лет. Позже оказалось, что поставщик энергии допустил ошибку — на самом деле задолженность женщины не превышала $285.

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