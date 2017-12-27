Киев, 27 декабря, 2017, 08:38 — ИА Регнум. За прорыв украинской границы необходимо назначить уголовную ответственность, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 27 декабря УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили необходимо судить по уголовной статье за прорыв украинской границы в сентябре 2017 года. Луценко напомнил, что ранее на Украине отменили уголовную ответственность за прорыв государственной границы, заменив ответственность на административную в виде наложения штрафа.

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«Буду обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за нарушение закона. Штраф в триста гривен здесь недопустим», — сказал Луценко.

Напомним, 10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили прибыл на польско-украинскую границу. Первоначально Саакашвили заявил, что намерен прибыть на Украину через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Краковец» во Львове, однако потом политик отправился к КПП «Шегини».

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В результате экс-президент Грузии вместе со своими сторонниками силой прорвались через охрану и попали на Украину. После этого правоохранители вручили Саакашвили документ о назначении штрафа за прорыв границы.