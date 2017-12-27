Рим, 27 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Римский «Лацио» на своём поле обыграл «Фиорентину» в матче ¼ финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в этом матче забил полузащитник римского клуба Сенад Лулич, отличившийся уже на пятой минуте.

В дальнейшем, несмотря на своё игровое преимущество, «Фиорентина» не смогла сравнять счёт.

Таким образом, «Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с победителем миланского дерби. В другом матче четвертьфинала встретятся «Милан» и «Интер», матч пройдёт 27 декабря.

Кубок Италии. ¼ финала.

«Лацио» (Рим) — «Фиорентина» (Флоренция) — 1:0.

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