Москва, 27 декабря, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Облачную погоду с небольшими осадками обещают синоптики жителям Москвы в среду, 27 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

В столице сохраняется аномально теплая для декабря погода. Термометр покажет от нуля до +2 градусов Цельсия. В среднем такие значения превышают климатическую норму на 7−9 градусов.

Ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный 5−10 м/с, атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрь 2017 года окажется в числе самых теплых в Москве за последние 140 лет. Так, средняя суточная температура декабря превышала ноябрьские показатели, а морозы в столице наблюдались лишь шесть дней.

Не исключено, что в предновогодние дни будет зафиксирован абсолютный рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений. В последний день года — 31 декабря — оттепель должна смениться небольшим морозом (0…-3°).

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