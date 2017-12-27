Москва, 27 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Ракета «Зенит», стартовавшая с космодрома «Байконур», вывела на расчетную орбиту первый спутник связи Анголы AngoSat. Об этом 27 декабря сообщили в Роскосмосе.

PIRO4D Спутник

Спутник отделился от разгонного блока «Фрегат» и продолжит движение до целевой орбиты за счет использования собственных двигателей. Планируется, что к 9:54 по московскому времени AngoSat займет расчетную позицию.

Аппарат AngoSat будет находится на геостационарной орбите, обеспечивая вещание в частотных C‑ и Ku-диапазонах на территории Анголы и остальной части Африки.

Контракт на создание спутника был заключен в 2009 году, его производство началось спустя 4 года. Аппарат весом более 1,5 тонн создавался на базе новой платформы, состоящей из компонентов российского производства. В ходе сборки впервые использовалась созданный РКК «Энергия» стенд виртуальной реальности.

Ракета «Зенит» была разработана украинским КБ «Южное», ее сборка происходила на предприятии «Южмаш» в Днепропетровской области. Двигатели РД-171 и РД-120для этой ракеты поставляет химкинское предприятие «Энергомаш».

Напомним, ранее запуск AngoSat был перенесен с 7 декабря на 26 декабря в связи с вовремя выявленной неисправностью. Проблема с одним из клапанов блока «Фрегат» была успешно устранена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт ракеты «Зенит» с ангольским спутником состоялся 26 декабря.