Киев, 27 декабря, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, комментируя судебное решение Стокгольмского суда по иску «Газпрома», заявил в эфире «Громадське.ТВ», что поставки газа из России выгодны Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

По его словам, Украина может закупать газ из России по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Тем не менее на такое решение могут повлиять политические факторы, и «отдельный вопрос», будет Киев закупать газ у России или не будет.

«Потому что, кроме цены, есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…» — сказал Витренко.

В России газ дешевле и выгоднее для Украины потому, что при покупке газа у Словакии, Польши или Венгрии рыночная цена включает в себя подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию.

«То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — пояснил Витренко.

Ранее арбитраж в своём окончательном решении обязал «Нафтогаз» уплатить в пользу «Газпрома» $2 млрд 18,9 млн просроченной задолженности за поставки газа, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Кроме того, согласно решению суда, «Нафтогаз» обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа.

После оглашения решения в «Нафтогазе Украины» поспешили заявить о выигрыше арбитража. В частности, в компании отметили, что суд «полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009—2017 годы», а цена на газ за второй квартал 2014 года была понижена на 27% — с $485 до 352 за тысячу кубометров.

«Общий положительный эффект» от такого решения суда в «Нафтогазе» оценили в более чем $75 млрд. В арбитраже лежит еще один иск украинской стороны по транзитному контракту. Решение по нему ожидается в конце февраля 2018 года.