Москва, 27 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Сердце человека, творчество которого известно многим и навсегда останется в памяти людей, перестало биться. На 93-м году жизни скончался автор сотен песен для детей Владимир Шаинский.

Скриншот страницы ntv.ru Владимир Шаинский

Родился он 12 декабря 1925 года в Киеве. В 11 лет начал заниматься по классу скрипки в музшколе при Киевской консерватории. Посвятить себя музыке он мечтал с раннего детства. Но учёбу пришлось прервать — началась война. В 1941 году семью Шаинского эвакуировали в Ташкент, где начинающий музыкант продолжил образование в консерватории. Два года спустя был призван на фронт, служил в полку связи в Средней Азии, там же стал писать музыку.

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После войны в 1945 году Шаинский поступил в МГК имени Чайковского на оркестровый факультет, затем несколько лет работал в оркестре Леонида Утёсова. После преподавал, работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

После 2000 года переехал из Москвы в Израиль, а в 2004 году перебрался в США, где и прожил до конца своей жизни.

За свою долгую, богатую и плодотворную жизнь Владимир Шаинский написал более 300 песен, многие из которых стали очень популярными: они звучат в детских мультфильмах, звуки его музыки лились из радиоприемников и с экранов телевизоров, их напевают охотно и по сей день, без них не обходятся многие детские мероприятия.

Несколько поколений взрослых и детей помнят «АБВГДейку», «Антошку», «Чунга-чангу», «Голубой вагон» и песню про Чебурашку и крокодила Гену…

Также большую известность Шаинскому принесли созданные им мелодии для популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них кинокартины «Анискин и Фантомас», «Школьный вальс», «Завтрак на траве», документальный фильм «Шаги истории», музыкальные сказки «2×2 = 4», «Площадь картонных часов» и многие другие.

Его коллеги говорят о нём, что Шаинский всегда оставался подростком, но мечтал писать серьезную музыку, создать хоть одну оперу или симфонию.

Напомним, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский скончался 25 декабря на 93-м году после долгой болезни.