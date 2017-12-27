Киев, 27 декабря, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили необходимо посадить под домашний арест, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 27 декабря «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собрала достаточно доказательств для предъявления Саакашвили подозрений в незаконных действиях.

«Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно», — сказал Луценко.

Читайте также: Саакашвили во второй раз отказался идти на допрос в СБУ

Он отметил, что ГПУ имеет экспертизу специализированного государственного института Украины по аудиозаписям, кроме данной экспертизы никаких проверок аудиозаписей не было.

Луценко подчеркнул, что, помимо аудиозаписи, Генпрокуратура имеет показания двух лиц о том, что «правая рука» экс-главы Одесской области Сиверион Донгадзе получал крупную сумму денег.

Читайте также: Саакашвили назвал дату своего допроса в СБУ

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали правоохранители. Позже суд постановил отпустить политику, несмотря на требования ГПУ оставить Саакашвили под домашним арестом. Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда, однако рассмотрение ходатайства было перенесено.