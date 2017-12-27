Москва, 27 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. За время отсутствия европейских трейдеров, налогового периода и дорожающей нефти российской валюте удалось обновить двухмесячный максимум против американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара упал до 57,55 руб., курс евро — до 68,33 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Активность участников рынка снизилась из-за празднования Рождества. 26 декабря Лондон и другие финансовые центры Европы оставались закрытыми. Основные валюты демонстрировали слабые колебания на валютном рынке Форекс.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,71%, до $67,02. Нефть подорожала на информации о взрыве на трубопроводе в Ливии.

Сегодня, 27 декабря, с открытием европейских бирж и прохождением пика налоговых платежей укрепление рубля значительно замедлится. Курс доллара достиг дневной трендовой линии, которая берет начало от минимума 55,71 (24 апреля 2017).

Цена на Brent достигла ключевого уровня сопротивления. Есть мнение, что пара доллар/рубль развернётся вверх от 57,50/55 и до конца недели будет расти.

Глубина коррекции доллара будет напрямую зависеть от динамик цен на нефть и доллара на рынке Форекс. По паре евро/рубль коррекция ожидается из зоны 68,20 руб.

Напомним, 26 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 34 коп. (-0,59%), до 57,62 руб., курс евро — на 49 коп. (-0,72%), до 68,37 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (+75,00%), евро/рубль — 304,8 млн евро (+12,88%).

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