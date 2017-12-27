Тукаевский район, Татарстан, 27 декабря, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Вдове пожилого жителя Татарии, который был найден повешенным в здании Тукаевского РОВД и умер после трёхмесячной комы, государство должно выплатить 46 тыс. евро — 43 тыс. евро компенсации и 3 тыс. евро упущенного заработка погибшего. Такое решение принял Европейский суд по правам человека спустя 15 лет после трагедии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на международную правозащитную группу «Агора».

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51-летний мужчина был задержан в сентябре 2002 года и доставлен в Тукаевское РОВД, а в ночь с 13 на 14 сентября его обнаружили без сознания в здании РОВД. Жавдата Х. доставили в больницу. После трёхмесячной комы мужчина скончался.

В рамках данного происшествия было возбуждено уголовное дело и свидетели заявили, что в тот день слышали крики из соседнего кабинета. Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3. ст 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении полицейских прекращали и возобновляли свыше 20 раз. Кроме того, были утеряны некоторые вещественные доказательства, которые позволили бы провести экспертизу.

Спустя семь лет после трагедии вдова погибшего отсудила у Минфина РФ компенсацию морального вреда в сумме 250 тыс. рублей. Сумма иска изначально была 1,5 млн рублей, но суд снизил её. Тогда же в 2009 году была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, которую последний рассмотрел только в декабре 2017 года.

Иск к правительству РФ супруга погибшего Фания Х. подала в связи с нарушением ст. 2 («Право на жизнь») и ст. 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность») Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Интересы истицы представляли правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр.

Напомним, в Татарии сейчас расследуется ещё одно громкое дело, связанное со смертью задержанных в УМВД России по Нижнекамскому району Татарии. После «визита» в управление в октябре 2017 года 22-летний санитар покончил жизнь самоубийством, записав на видео обращение с рассказом обо всём, что случилось. После этого было начато расследование. На сегодня следственные органы установили ещё девять схожих случаев в том же подразделении. Уголовное дело в отношении полицейских возбуждено по трём статьям — доведение до самоубийства, злоупотребление должностными полномочиями и превышение служебных полномочий, три фигуранта уже известны. А в отношении начальника одного из отделений уголовное дело возбудили за то, что он пытался освободить «от уголовной ответственности коллег», оказывая давление на свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в рамках расследования дела своих должностей лишились четыре сотрудника УМВД, ещё десяток получили взыскания. Заместителя начальника следственного управления УМВД понизили в должности, а начальника УМВД по Нижнекамскому району освободили от неё.

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