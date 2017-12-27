Санто-Доминго, 27 декабря, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Массовое отравление суррогатами алкоголя, в результате которого погибли 12 человек, произошло в Доминиканской Республике, со ссылкой на министра здравоохранения Альтаграсию Гусман пишет Diário de Notícias.

Бутылка рома

Уточняется, что люди погибли из-за распития рома, в котором, по данным анализа, обнаружен метиловый спирт. Госпитализированы более двух десятков человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября 2017 года, самая высокая смертность от отравлений алкоголем наблюдается в Кировской (16,7 случая на 100 тысяч человек) и Ярославской областях (16,3). Напротив, низкий уровень отмечается в Дагестане, Ингушетии и Югре — 0,3 случая.

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