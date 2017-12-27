Каракас, 27 декабря, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Стоимость потребительской корзины выросла в Венесуэле на 150% в течение одного месяца, со ссылкой на Центр документирования и социального анализа венесуэльской Федерации учителей пишет газета El Nacional.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Уточняется, что по данным за ноябрь, семья из пяти человек тратит в Венесуэле 13,88 млн боливаров. Рост потребительской корзины за месяц составил 150%.

Если сравнивать с данными годовой давности, показатель увеличился на 2123%. В ноябре семья из пяти человек должна была расходовать ежедневно на наполнение потребительской корзины сумму, превышающую в два раза минимальную месячную зарплату.

Отметим, что минимальная зарплата в ноябре 2017 года составила 177,5 тыс. боливаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в 2018 году 72% бюджета национальной экономики будет отдано на развитие общества и государственное строительство.

По его словам, в 2017 году республика столкнулась с экономическими трудностями, ставшими результатом экономической войны.