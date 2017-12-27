Москва, 27 декабря, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Размер инвестиций через ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалют) предложено ограничить суммой в 1 млрд рублей, сообщил журналистам Алексей Моисеев, заместитель российского министра финансов.

Криптовалюта

«Максимум через ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей, — сказал Моисеев. — Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тыс. рублей».

Замминистра уточнил, что по квалифицированным инвесторам ограничений не будет. Эти ограничения указаны в законопроекте о регулировании криптовалют, который будет рассматриваться 28 декабря.

Напомним, 4 сентября в Банке России заявили, что обращение и использование криптовалюты несет повышенные риски.

«Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов)», — сообщили в ЦБ.

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Статус криптовалют в России пока не урегулирован на законодательном уровне. Варианты регулирования будут обсуждаться на заседании в Минфине РФ 28 декабря .