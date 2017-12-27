Пекин, 27 декабря, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Китайская полиция десяти провинций арестовала 177 подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщает 26 декабря китайское агентство «Синьхуа».

Телефонный мошенник

По данным Министерства общественной безопасности КНР, объем денежных средство, вовлечённых в мошеннические схемы составил 10 млн юаней ($1,52 млн).

В рамках специальной операции, правоохранителями были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и компьютеры.

Полиция провинции Цзянси, расследуя случаи телефонного мошенничества в июле 2017 года, обнаружила несколько банд, занимавшихся нелегальным сбором информации о гражданах в интернете и вымогательством денежных средств.

Полиция также предупредила граждан быть осторожными принимая телефонные звонки или сообщения с неизвестных номеров. Подробности пока не сообщаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пекинский суд приговорил 85 телефонных мошенников к тюремному заключению до 15 лет. Стоит отметить, что власти Поднебесной ведут активную борьбу с подобного рода мошенничеством, обнаруживая и возвращая злоумышленников даже из-за рубежа для судебного разбирательства.