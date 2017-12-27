Москва, 27 декабря, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что «переговорил» с президентом России Владимиром Путиным на полях неформального саммита СНГ. Как сообщил Додон, президенты согласились, что несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдавии и парламентского большинства отношения между двумя странами «успешно движутся вперёд», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон

«Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдавии, работающих в России», — сообщил Додон.

Он заметил, что 2018 год крайне важен для обеих стран. «В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Владимиру Владимировичу победы на президентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы. В Молдавии предстоят не менее важные парламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна», — отметил президент Молдавии.

В заключение он выразил надежду, что в 2018 году «нам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году».