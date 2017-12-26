Вашингтон, 27 декабря, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа должна позаботиться об укреплении военного потенциала африканских государств, заявил эксперт Брукингского института Ландри Сигне, сообщает американская газета The Hill.

U.S. Army Africa Африканские силовики

«Опорные пункты террористов расположены в разных африканских странах с низких уровнем государственной безопасности. Лидеры данных террористических группировок призывают к созданию химического и биологического оружия для осуществления нападений на США», — заявил Сигне.

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«Стратегия национальной безопасности Трампа должна предусматривать укрепление континентального военного потенциала. Прямое военное вмешательство США должно использоваться в качестве крайней меры», — добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе, 18 декабря, в Вашингтоне обнародовали новую стратегию в сфере национальной безопасности. По мнению ряда экспертов, новая американская стратегия не учитывает те опасности, с которыми США могут столкнуться при отстаивании своих интересов в странах Африки.