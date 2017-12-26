Москва, 26 декабря, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI впервые с июня 2015 года превысила $60 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов росла до отметки в $60,01 за баррель. Позднее цена опустилась до $59,87 за баррель.

Нефть растёт на новостях о взрыве на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр. Взрыв произошёл днём 26 декабря между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа.

Ранее сегодня в ходе торгов цена на нефть марки Brent впервые с июня 2015 года превысила $66 за баррель.