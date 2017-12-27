Екатеринбург, 27 декабря, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга исторической застройки с каждым годом всё меньше и меньше. На месте старинных построек возникают новые здания, а некоторые из тех, что были построены 70 и более лет назад, разрушаются.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ленина, 71 и памятник Жукову

Алексей Колчин ИА REGNUM Ленина, 17. Сверху — герб Советского Союза

ИА REGNUM завершает фотоэкскурсию по проспекту Ленина — главной улице Екатеринбурга. В сегодняшнем выпуске — архитектурные ансамбли XX века.

Также здесь представлен памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленный в мае 1995 года возле здания штаба Центрального военного округа.