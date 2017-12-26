Ново-Огарево, Московская область, 26 декабря, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов давать оценки решению президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, но солидарен с позицией Москвы по данному вопросу. Соответствующее заявление он сделал 26 декабря на неформальной встрече глав государств СНГ в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму. Мне трудно, конечно, сейчас оценивать. У меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер предположил, что за действиями Вашингтона, возможно, «что-то кроется, чего мы ещё не видим», но отметил, что с первого взгляда решение США «кажется несколько странным».

«Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная», — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны многих стран Ближнего Востока и в мире в целом.

21 декабря Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признаёт юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.