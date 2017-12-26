Ново-Огарево, Московская область, 26 декабря, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что президентские выборы в России в 2018 году пройдут без острой политической борьбы. Об этом он заявил 26 декабря на неформальной встрече глав государств СНГ в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво.

Kremlin.ru Александр Лукашенко на неформальной встрече глав СНГ

«Наша встреча носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений — и СНГ, и ЕАЭС, и Союзного государства — переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине — в России — президентские выборы», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер отметил, что выборы главы государства всегда сопровождаются обострением политической борьбы, что наблюдается и в странах СНГ, однако он «абсолютно уверен», что на предстоящих выборах в России «политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря инициативная группа избирателей на собрании в Москве единогласно проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Ранее Путин объявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, но с опорой на все политические силы и граждан, которые разделяют его видение путей развития страны.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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