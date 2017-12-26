Кишинёв, 26 декабря, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Интерпол отказал в объявлении в международный розыск лидера правящей в Молдавии Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, которого российские правоохранительные органы обвиняют в подготовке заказного убийства. Как сообщило 26 декабря молдавское государственное ИА Moldpres, в штаб-квартире организации посчитали, что речь идет о «спорах политического характера между двумя странами», а Интерпол «не вмешивается в политику».

Totul.md Владимир Плахотнюк

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря следственные органы России объявили в международный розыск лидера правящей в Молдавии Демократической партии и фактического руководителя страны, олигарха Владимира Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство. Басманный суд Москвы также принял заочное решение об аресте Плахотнюка.

Владимиру Плахотнюку предъявлено обвинение по статье 30-ч.2 ст.105 УК РФ «Подготовка покушения на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Других подробностей дела пока не сообщалось. Отмечалось лишь, что преступления были совершены не в России.

В Демократической партия Молдавии заявили, что речь идет о «новых злоупотреблениях Российской Федерации в адрес молдавских политиков, чиновников и депутатов». «Все злоупотребления российских учреждений — это попытки запугивания, преследования и шантажа молдавских властей», — утверждают в Демпартии.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался комментировать интерес российских следственных органов к Плахотнюку. Ранее он заявил, что обвинения в адрес Плахонтюка в заказных убийствах, как и встречные обвинения в адрес его оппонентов, это «публичное сведение счетов» между преступными группировками.

Отметим также, что спустя два дня после объявления Россией в розыск Плахотнюка контролируемый им парламент Молдавии запретил ретрансляцию российских новостей на территории страны. Затем власти Молдавии инициировали внесение курса на «евроинтеграцию» в конституцию страны, переименование государственного языка из молдавского в румынский, и наконец отозвали на неопределенный срок из Москвы своего посла Андрея Негуцу.