Вашингтон, 26 декабря, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи, включив в чёрный список ещё двух граждан КНДР, сообщает 26 декабря пресс-служба американского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Персональные санкции введены в отношении замдиректора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Кима и первого замруководителя департамента ЦК Трудовой партии КНДР Пхень Чол Ри.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи, проект которой был подготовлен США.

Новые санкции серьёзно ограничивают экспорт Пхеньяна, а также поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов. Также резолюция предусматривает заморозку активов всех представителей министерства народных вооружённых сил КНДР и других лиц.

Всем странам — членам ООН предписано в течение года выслать на родину всех трудовых мигрантов из Северной Кореи.

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