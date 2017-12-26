Махачкала, 27 декабря, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова намерена баллотироваться в президенты России. Новая претендентка на президентский пост — самовыдвиженка. Инициативная группа уведомила Центральную избирательную комиссию РФ о том, что 30 декабря в 11:00 в городе Махачкале состоится собрание избирателей, которые поддерживают самовыдвижение ее в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации, пишет «Черновик».

Российский институт стратегических исследований Айна Гамзатова

Протокол собрания, заявление кандидата и другие необходимые документы будут предоставлены в ЦИК до 5 января 2018 года, говорится в заявлении инициативной группы, которое поступило в Центризбирком 25 декабря.

Айне Гамзатовой 46 лет. Она является главным редактором журнала «Ислам», членом Союза журналистов России, писателем, общественным и религиозным деятелем. Кроме того, Гамзатова — советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ и соучредитель благотворительного фонда «Путь».

О новой претендентке на пост главы государства также известно, что с 2009 по 2015 годы она являлась руководителем созданного ею первого в России медиахолдинга, который включает в себя все виды журналистской деятельности: телевидение, печатные СМИ и радио. С 1 марта 2016 года Гамзатова является проректором Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии.

Как сообщало ИА REGNUM 18 декабря 2017 года Центризбирком РФ объявил старт кампании по выборам президента Российской Федерации. До 11 января 2018 года должны подать документы все кандидаты от партий, баллотирующиеся на пост главы России. До 7 января имеют право подать документы кандидаты-самовыдвиженцы.

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Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Желание участвовать в них изъявили более 20 человек. Среди них президент РФ Владимир Путин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем на днях заявил, что достойных людей много, но конкурентов Путину нет, так как они еще «не созрели».

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее отмечала, что рассчитывает на то, что выборы президента РФ пройдут в конкурентной борьбе, а также на «положительные» сюрпризы в ходе президентской кампании.