Москва, 26 декабря, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Россия сегодня — это страна, которая уверенно движется вперёд и смотрит в будущее, хотя в 90-е мы стояли на краю пропасти, считает глава комитета Госдумы РФ по образованию Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 26 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня произошло событие — инициативная группа выдвинула Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России, — напомнил Никонов. — У него как раз есть очень чёткое понимание того, как страна должна развиваться, и он эту программу реализовал. В результате мер либеральной политики в 1990-е годы от страны мало что осталось. Мы прошли по краю пропасти и были 14-й экономикой в мире, когда Путин пришёл. Теперь мы пятая-шестая экономика. Это совершенно другая страна, которая развивается, движется вперед и уверенно смотрит в будущее. Здесь живут люди, уважающие сами себя. Вся наша история — это история суверенного государства. Мы не прибегаем к тому варварству, которое было на Западе. Они уничтожили Индию, выкачав все её богатства, устроили Китаю опиумные войны и теперь высасывают все соки из мировой экономки. Мы другая страна, которая живёт по правде и справедливости».

При этом Никонов напомнил, что проблемы с суверенитетом у РФ начинались только тогда, когда «мы раскалывались внутри или следовали советам отложить меч, вместо того чтобы точить его».

Напомним, что 26 декабря инициативная группа избирателей в ходе собрания в Москве единогласно проголосовала за выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2018 года.

Решение о создании этой группы приняли 19 декабря на собрании сторонников российского лидера. В нём приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица. В состав группы вошли сенаторы и депутаты, видные представители науки, IT-индустрии, медицины, культуры, спорта.

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