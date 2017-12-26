Москва, 26 декабря, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отдал поручил правительству реализацию ряда проектов по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщает 26 декабря газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Правительству России поручено разработать план реализации первоочередных мер, направленных на локализацию критически важного оборудования для сжижения природного газа и строительства судов для транспортировки СПГ заказчикам энергоносителя.

Кроме того, кабмину поручено до 1 марта 2018 года подготовить свои предложения о стимулировании геологической разведки в Арктической зоне РФ.

Также президент России указал на важность использования потенциала страны для создания инфраструктуры, необходимой для реализации проектов по производству и транспортировке сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ сделало всё возможное и даже больше, чтобы решить стоящие перед экономикой задачи.