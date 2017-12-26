Ижевск, 26 декабря, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Действия подростков в удмуртской колонии, которые нанесли себе порезы, стали демонстративным актом протеста воспитанников против запрета курения на территории колонии со стороны руководства пенитенциарного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Минздрав предупреждает

По ее словам, одной из причин случившегося является в том числе влияние криминальной субкультуры.

«На данный момент мы в оперативном режиме получаем информацию о ситуации в Ижевской колонии, о состоянии здоровья пострадавших, а также о воспитательных мероприятиях, направленных на профилактику подобного поведения воспитанников», — подчеркнула Кузнецова.

Также она отметила, что на место происшествия выехала уполномоченный по правам ребенка в Республике Удмуртия Ольга Авдеева. Сама же Кузнецова обсудила инцидент с руководством региона, направлен запрос в прокуратуру.

В настоящее время по данному факту следственное управление СКР по Удмуртии проводит проверку. По данным ведомства, участниками инцидента стали осужденные из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей. Четверым из них уже исполнилось 18 лет. Причины нанесения себе телесных повреждений воспитанники колонии назвать отказались. «Однако установлено, что показательный акт аутоагрессии явился следствием нежелания соблюдать ими установленный режим учреждения», — подчеркнули в региональном СУ СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, девять подростков в одной из ижевских колоний в ночь на 26 декабря нанесли себе поверхностные ножевые порезы предплечий. Госпитализация никому не потребовалась, медицинская помощь была оказана на месте.

В республиканском управлении ФСИН прокомментировали инцидент, пояснив, что действия подростков носили «демонстративно-шантажный характер» и производились с целью послабления режима.