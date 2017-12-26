Москва, 26 декабря, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Министерством обороны России подписан контракт на поставку в войска первых танков «Армата» для испытаний в формате опытной эксплуатации, сообщает 26 декабря официальный сайт российского военного ведомства, цитируя заявление главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад победы в Москве, 9 мая 2015 года

По словам Олега Салюкова, в данный момент на предприятиях оборонно-промышленного комплекса ведутся работы по отладке и согласованию всех систем, узлов и агрегатов новой боевой машины, и результаты опытной эксплуатации в войсках необходимы для подготовки серийного производства новейшего танка.

«Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса проводят отладку «Арматы», ее настройку и согласование всех узлов и агрегатов танка. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками», — сообщил Олег Салюков.

Главнокомандующий Сухопутными войсками подчеркнул, что базовые принципы конструкции нового танка обеспечивают не только превосходство над существующими мировыми образцами, но и неограниченные перспективы для его модернизации.

«Образец выполнен по модульному принципу, с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации», — отметил генерал-полковник Олег Салюков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый российский основной боевой танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком с инновационной компоновочной схемой раздельного размещения экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и запасов топлива, и дистанционно-управляемым вооружением. Каждый танк Т-14 «Армата» интегрирован в автоматизированную систему управления тактического звена и оснащен многоуровневой системой активной и пассивной защиты от различных поражающих факторов.