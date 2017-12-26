Красноярск, 26 декабря, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 26 декабря, состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта «Красноярск» («Емельяново»). Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в церемонии открытия терминала приняли участие около 1 тысячи красноярцев, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс. По его словам, красноярский аэропорт станет главной воздушной гаванью нескольких сибирских регионов.

Александр Паниотов, krskstate.ru 26 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта «Красноярск» ("Емельяново")

«Аэропорт Красноярска с сегодняшнего дня станет, пожалуй, самым современным с точки зрения технической оснащённости аэропортом этой территории. Это сложный объект, он был построен в рекордно короткие сроки, всего лишь за полтора года. И, как вы видите, он отличается тем, что здесь есть сибирская душа. Аэропорт условно называется «Дети одной реки», и он призван стать воздушными воротами в так называемую Енисейскую Сибирь для людей, которые живут в Туве, в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, в Хакасии», — сказал Александр Усс.

Уточняется, что гости начали собираться в новом терминале задолго до начала торжественной церемонии. Каждый из посетителей имел возможность осмотреть новое здание аэровокзала и ознакомиться с выставками фотографий и картин сибирских художников. В фойе на втором этаже были выставлены полотна Василия Сурикова. А в центральном холле аэропорта установили макет базового спутника системы связи и телевещания «Экспресс», собранный на предприятии «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва. За несколько минут до начала торжественной церемонии состоялся танцевальный флэшмоб с участием ста танцоров. На торжественном открытии нового терминала аэропорта выступили известные танцевальные коллективы Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Старт работе терминала дали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Тувы Шолбан Кара-оол, и. о. первого замглавы Хакасии Олег Нам и генеральный директор АО «Эра Групп» Алексей Васильченко. Они одновременно приложили ладони к специальной сенсорной панели, и в этот момент на крыше терминала включилась подсветка надписи «Аэропорт Красноярск».

Александр Нералько подчеркнул важность обновленного аэропорта для развития экономического потенциала Сибири. Он отметил, что Красноярск находится на середине транссибирских воздушных маршрутов:

«С появлением международного аэропорта такого уровня создаются предпосылки к тому, чтобы самолеты российских и иностранных авиакомпаний не летали транзитом над Сибирью, а могли осуществлять посадки, загружаться, брать на борт пассажиров, туристов и лететь во все уголки мира».

Первый зампредседателя краевого парламента Алексей Клешко напомнил, что «в своё время Законодательное собрание края (его тогда возглавлял Александр Усс — прим. ИА REGNUM ) не дало реализовать схему чистой продажи красноярского аэропорта».

«Была продана часть акций, причём через инвестиционный конкурс. Край сохранил 49% акций аэропорта. В результате бюджет территории получил миллиарды рублей в свою доходную часть. С другой стороны, инвестор взял на себя обязательства по строительству нового терминала, вложив колоссальные средства. Проект — серьёзный, красивый, очень необычный даже в масштабах страны», — прокомментировал Клешко.

Руководители дизайн-агентства «АртСтиль» Игорь Башкатов и Александр Шинкаренко рассказали, что главной целью, которую поставили перед заказчиками, была цель придать аэровокзальному комплексу территориальную уникальность. В обсуждении концепции участвовал Александр Усс. В итоге было решено, что основой образа аэропорта должна стать река Енисей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре красноярского аэропорта, первые рейсы из нового терминала начнут выполняться 27 декабря 2017 года.

Напомним, строительство нового аэровокзала красноярского аэропорта стартовало в ноябре 2015 года. Его площадь — 58 тыс. кв. м, пропускная способность — от 2,5 до 5 млн пассажиров в год. Он оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в третьем квартале 2018 года.

В правительстве региона уточнили, что здание аэропорта возвели за полтора года. За это время строители вбили в основание нового сооружения 4178 свай, проложили около 287 км кабеля электроснабжения. На изготовление всех металлоконструкций для каркаса помещения ушло более 4 тыс. тонн металла. На пунктах досмотра багажа установлены современные интроскопы. Система предполагает пять уровней досмотра багажа. А сортировка (в том числе транзитного багажа) будет осуществляться в автоматическом режиме, что позволит защитить пассажиров от потери багажа.

На реализацию инвестиционного проекта направлено свыше 6 млрд рублей.