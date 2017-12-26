Ярославль, 26 декабря, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба обязала департамент образования мэрии города Ярославля организовать конкурентные процедуры для выбора организаций — поставщиков услуг горячего питания воспитанникам дошкольных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

City-yaroslavl.ru Питание малышей предписано организовать на конкурентной основе

В июне 2017 года в городе Ярославле был опробован пилотный проект по изменению способа организации горячего питания для детсадов. В его рамках дошкольные учреждения отказались от обеспечения горячим питанием детей своими силами и стали закупать эти услуги в сторонней организации. 103 из 157 детских садов перешли на обслуживание в ООО «Комбинат социального питания». Как выяснилось, не совсем самостоятельно: сотрудники антимонопольной службы проанализировали электронную переписку и протоколы совещаний с участием департамента образования и руководителей дошкольных учреждений. Оказалось, что чиновники от образования давали указания на заключение договоров с конкретным хозяйствующим субъектом. Ни детскими садами, ни уполномоченным органом не проводились торги на право оказания услуг горячего питания. На торги не вывели услуги на 600 миллионов рублей — именно столько стоит детское питание для городских садов на год. Это нарушение Закона о защите конкуренции.

«В адрес департамента образования мэрии города Ярославля выдано предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства: в срок до 29 декабря необходимо организовать конкурентные процедуры для выбора организаций — поставщиков услуг горячего питания воспитанников дошкольных учреждений Ярославля», —сообщили в пресс-службе УФАС Ярославской области.

Антимонопольщики предписали прекратить практики искусственного дробления закупок детскими дошкольными учреждениями с целью ухода от проведения конкурентных процедур и заключения контрактов с единственным поставщиком.