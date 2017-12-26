Владикавказ, 26 декабря, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что уже несколько часов как открылась военно-грузинская дорога (с грузинской стороны), примерно 600 грузовых машин скопилось у ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» (грузино-российская граница) на грузинской стороне, сообщили Sputnik Грузия в администрации губернатора региона Мцхета-Мтианети.

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Машины скопились в связи с тем, что в течение нескольких дней дорога в направлении границы была закрыта из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин. Все это время запрещали передвижение большегрузов, а для легковых машин в основном действовали ограничения.

По данным главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации наблюдается скопление автотранспорта в количестве 453 единиц техники (453 — большегрузный автотранспорт). Уточняется, что развернут пункт обогрева.

Армянская пресса, в свою очередь цитирует водителей и пассажиров большегрузов, которые говорят, что ситуация на российско-грузинской границе критическая.

«Мы в грузовике, ситуация ужасная. Людям нечего есть. Четвертый день уже находимся в неопределенном состоянии», — заявил изданию tert. am Григор, который является пассажиром одного из грузовиков, направляющегося в Армению.

По его словам, контрольно-пропускной пункт Ларс был открыт для легковых автомобилей, и для грузовиков никакого движения нет.

«Говорят, дорога откроется до 30 декабря. Никто не подходит, никто не спрашивает, мы только спрашиваем у российских пограничников, которые отвечают, мол, у нас нет проблем, мы можем пропустить вас прямо сейчас, грузинская сторона не разрешает. Грузины говорят, что дорога небезопасна для больших автомобилей, но с другой стороны машины проходят, мы спрашиваем, говорят, что дорога в нормальном состоянии», — сказал пассажир.

По его словам, погода нормальная, шесть градусов тепла, солнечный нормальный день.