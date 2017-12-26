Москва, 26 декабря, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Главной проблемой России является большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, заявил 26 декабря президент России Владимир Путин на заседании правительства, передает телеканал «Россия 24».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По словам президента, в 2000 году в России к данной категории относилось почти треть всего населения — более 40 млн человек. В настоящее время на низкие доходы живут около 20 млн человек, но несколько лет назад этот показатель снижался до 15 млн человек.

Путин добавил, что кризисные явления в российской экономике, в том числе снижение цен на нефть и международные санкции, сделали своё дело, и количество людей, живущих на низкие доходы, увеличилось.

По мнению президента, перед Россией стоит задача достижения докризисных показателей и дальнейшее таргетирование бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на форуме Общероссийского народного фронта Путин назвал бедность и неравенство двумя главными проблемами в России.