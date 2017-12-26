Путин: Основная проблема России — бедность
Москва, 26 декабря, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Главной проблемой России является большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, заявил 26 декабря президент России Владимир Путин на заседании правительства, передает телеканал «Россия 24».
По словам президента, в 2000 году в России к данной категории относилось почти треть всего населения — более 40 млн человек. В настоящее время на низкие доходы живут около 20 млн человек, но несколько лет назад этот показатель снижался до 15 млн человек.
Путин добавил, что кризисные явления в российской экономике, в том числе снижение цен на нефть и международные санкции, сделали своё дело, и количество людей, живущих на низкие доходы, увеличилось.
По мнению президента, перед Россией стоит задача достижения докризисных показателей и дальнейшее таргетирование бедности.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на форуме Общероссийского народного фронта Путин назвал бедность и неравенство двумя главными проблемами в России.