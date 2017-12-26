Москва, 26 декабря, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В Москве в предновогодние дни может быть зафиксирован абсолютный рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений, сообщили 26 декабря в Гидрометцентре.

Оттепель

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 29 декабря, температура воздуха в столице может подняться до 3−5 градусов выше нуля.

Предыдущее рекордное значение был зафиксировано 29 декабря 1975 года, когда температура воздуха составила 3,6 градуса тепла.

Напомним, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что ночь на 26 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы — столбики термометров опустились до 7,4 градуса ниже нуля.

В целом же декабрь 2017 года, по оценкам синоптиков, войдет в десятку самых теплых за последние 140 лет.

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