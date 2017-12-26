Москва, 26 декабря, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Правительство РФ сделало всё возможное и даже больше, чтобы решить стоящие перед экономикой задачи. Об этом заявил 26 декабря президент России Владимир Путин на заседании правительства, передает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент поблагодарил кабинет министров за работу, проделанную за последние пять лет. По его словам, эти годы были сложными как для всей страны, так и для чиновников, которые должны были обеспечивать развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в ходе выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» Путин заявил, что Россия решила проблемы, которые казались неразрешимыми.

Отметим, что несмотря на некоторые успехи в экономике, в России четвертый год подряд продолжают снижаться реальные доходы рядовых граждан.

Читайте также: Росстат: реальные доходы граждан России падают четвертый год подряд

За 11 месяцев 2017 года реальные доходы граждан упали на 1,4%. При этом в ноябре падение замедлилось до 0,3% с 1,3% в октябре.