Красногорск, 26 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Город Рошаль был выбран не случайно для создания мусорного полигона, поскольку это крайне депрессивный регион, и региональные власти понимают, что там попросту некому будет против этого протестовать, убежден руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления» Николай Дижур. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря, комментируя заявление главы минэкологии Подмосковья Александра Когана о возможном размещении на территории заброшенного Рошальского химического комбината очередной площадки для утилизации мусора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

«Рошаль крайне, просто жутко депрессивный регион этилового и метилового спирта, которые разводят водой с утра до вечера. Руководство управления внутренней политики, в которое входят люди, отметившиеся рейдерскими захватами на территории Москвы, политику захватов перенесли на территорию области, поэтому и был выбран Рошаль. Они понимают, что выкатят на улицу бочку спирта и тем самым решат свои проблемы», — уверен Дижур.

Далее общественник обратил внимание на институт публичных слушаний как таковой, по градостроительным вопросам, или, как в данном случае, о зонировании объектов по обращению с отходами. (Данное понятие настолько всеобъемлюще, что зачастую до ввода объекта в эксплуатацию невозможно понять, что будет построено: обыкновенная мусорная свалка, мусороперерабатывающий комплекс либо мусоросжигательный завод и так далее — прим. ИА REGNUM ).

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По словам Дижура, протесты на пустом месте не возникают, и в Серебряно-Прудском районе, и в Зарайске, и в Чеховском, и в Серпуховском районах конфликты возникали из-за волюнтаристских действий областных чиновников. Из 128 тысяч жителей Серпуховского района 10 тысяч находятся в прямой зоне поражения «Кулаковского» полигона ТБО, но разговаривать с ними и решать проблему никто не стал.

«Никакой политики. Политика становится следствием того, что нарушаются права граждан, и всякая инициатива от региональных властей, которые в упор не видят населения. Теперь они, проводя различные экологические сборища, в которых мы участия не принимаем, поскольку все они носят исключительно популистский характер, вынуждены это делать потому, что вонь в прямом смысле достигла стен Кремля. Это результаты пятилетней политики губернатора Андрея Воробьева по перераспределению мусорных потоков, когда ликвидировали 25 мусорных полигонов, тем самым перегрузив оставшиеся 14 свалок. А также то, что за счёт неконтролируемого строительства увеличил население области ещё на 30 тысяч человек, тем самым увеличив и мусорный поток, он создал мусорный коллапс. А благое дело рекультивации заражённых земель превратилось в политику освоения денежных средств», — уверен депутат.

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Сами общественные слушания проходят с грубыми нарушениями. Пользуясь существующими пробелами в законодательстве, власти проводят их так, как им выгодно, отмечает Дижур. В частности, слушания проводятся, к примеру, не по всему городскому округу Чехов, а по части его территории. А при этом вопросы, которые на них рассматриваются, касаются всего населения округа. Делается это, утверждает депутат, для того, чтобы граждане не только не узнали о слушаниях как таковых, но и для того, чтобы не смогли разобраться в предлагаемых изменениях. Поскольку для того, чтобы оценить предлагаемые градостроительные изменения или размещение тех же объектов по обращению с отходами, нужно обладать соответствующими знаниями и временем.

«Они говорят о части территории. То есть публичные слушания касаются не всего городского округа, а исключив лес, части территории. Но при этом они рассматривают все населенные пункты данной территории. И понятно, почему это делается. Для частей территории сроки проведения слушаний ограничены сроком от одного до двух месяцев. А если бы это касалось не части, а всего округа, то это занимало бы уже от двух до четырёх месяцев. Это уже другая норма, уже можно было бы поработать с населением, изучить документы. Вот так проходят в области публичные слушания, они не прямые, «строить или не строить завод», а о внесении изменений к некоему объекту КУРТ. Ну и, конечно же, там, где чиновники считают, что их предложение не пройдёт, они привозят своих ребят, заполняют ими залы и таким образом проталкивают свои решения», — заключил руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления».

Как сообщало ИА REGNUM, Росприроднадзор согласовал правительству Московской области открытие новых мусорных полигонов. Об этом на Экологическом форуме Подмосковья заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова. Ее слова подтвердил министр экологии Александр Коган и пояснил, что на такие действия подмосковные власти вынуждены были пойти по просьбе коллег из Москвы.

«Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами», — цитирует слова Когана РБК.

Подробности читайте здесь: В Подмосковье появятся новые мусорные полигоны