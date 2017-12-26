Москва, 26 декабря, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ответственность за вовлечение детей в азартные игры, внесло в Госдуму заксобрание Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Cukierek Азартные игры

Парламентарии предлагают штрафовать за вовлечение несовершеннолетних в участие в азартных играх. Штраф на граждан может составить 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Устанавливается, что участие несовершеннолетних в азартных играх повлечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Вводятся и штрафы за несообщение собственником помещения о незаконном проведении азартных игр — на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.