Москва, 26 декабря, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил руководству компании Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом 26 декабря сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Днём ранее, напомним, в Роскмназоре заявили, что намерены потребовать разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова, если администрация Facebook не объяснит своего решения самостоятельно.

Как передавало ИА REGNUM, страница главы Чечни в Instagram, которую он активно использовал для общественно-политических заявлений и комментариев, стала недоступной 23 декабря. Позднее выяснилось, что не работает также страница Кадырова в Facebook.

Администрация американской соцсети пока никак не прокомментировала ситуацию.

В Чечне сочли, что вряд ли речь может идти о техническом сбое, и вероятнее всего, аккаунты Рамзана Кадырова были просто удалены. Сам глава республики уже создал аккаунт для обратной связи с подписчиками в Telegram.

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