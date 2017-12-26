Размер базовой арендной ставки в Калуге решили не менять
Калуга, 26 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. На совместном заседании комитетов Городской думы Калуги сегодня, 26 декабря, были одобрены предложения по утверждению базовой арендной ставки на 2018 год.
Согласно информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в октябре 2017 года по отношению к октябрю 2016 года составил 104,1%.
С учётом кризисных явлений в экономике, в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Калуге и недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности было предложено размер базовой арендной ставки сохранить на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.
Как сообщает пресс-служба Городской думы, депутаты поддержали предложение оставить в 2018 году на прежнем уровне базовую ставку для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества.
Базовая ставка сохраняется на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.
Были одобрены сделки МУП «Кинотеатр «Центральный» по заключению договоров аренды муниципального недвижимого имущества и договоров безвозмездного пользования нежилым помещением.
Депутаты поддержали поправки в план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Из плана предлагается исключить 20 объектов, по которым оставшийся период времени в 2017 году не позволяет провести процедуру оценки и обеспечить приватизацию вышеуказанных объектов рамках действующего прогнозного плана.