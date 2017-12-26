Калуга, 26 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. На совместном заседании комитетов Городской думы Калуги сегодня, 26 декабря, были одобрены предложения по утверждению базовой арендной ставки на 2018 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги 26 декабря 2017 г.

Согласно информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в октябре 2017 года по отношению к октябрю 2016 года составил 104,1%.

С учётом кризисных явлений в экономике, в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Калуге и недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности было предложено размер базовой арендной ставки сохранить на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Как сообщает пресс-служба Городской думы, депутаты поддержали предложение оставить в 2018 году на прежнем уровне базовую ставку для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества.

Базовая ставка сохраняется на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Были одобрены сделки МУП «Кинотеатр «Центральный» по заключению договоров аренды муниципального недвижимого имущества и договоров безвозмездного пользования нежилым помещением.

Депутаты поддержали поправки в план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Из плана предлагается исключить 20 объектов, по которым оставшийся период времени в 2017 году не позволяет провести процедуру оценки и обеспечить приватизацию вышеуказанных объектов рамках действующего прогнозного плана.