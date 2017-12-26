Москва, 26 декабря, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект о контрольных закупках алкоголя внесли в Госдуму члены Совфеда Александр Башкин, Игорь Каграманян и Дмитрий Шатохин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Пампео Массани. Виноделы.

Предлагается наделить лицензирующий орган возможностью осуществлять контроль соблюдения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки.

Так как розничную торговлю алкоголем лицензируют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, принятие закона позволит повысить возможности субъектов РФ в деятельности по контролю за чистотой и безопасностью российского алкогольного рынка, указали сенаторы.

В соответствии с законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, (надзора) и муниципального контроля», контрольная закупка проводится без предварительного уведомления в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.