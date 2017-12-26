Ижевск, 26 декабря, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках подготовки к выборам президента России-2018 планируют создать Единый предвыборный штаб Владимира Путина. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Невоструев.

Kremlin.ru Большая пресс-конференция Владимира Путина -06

По его словам, ряд политических партий, кроме «Единой России», уже высказались в поддержку выдвижения Путина, и поэтому необходимо создать единый штаб, сообщает Udm-info.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре действующий глава государства Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, но будет опираться на все политические силы и граждан России, разделяющих его взгляды на пути развития страны.

Первым документы в ЦИК на участие в президентской кампании подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также Центризбирком принял документы у журналиста Олега Лурье и бизнесмена Сергея Полонского. Необходимый для регистрации в качестве кандидата пакет документов подала и телеведущая и журналист Ксения Собчак.

25 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что альтернативы Путину нет, а потому партия «Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата на предстоящие в 2018 году выборы президента.