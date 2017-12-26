Великий Новгород, 26 декабря, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Налипание мокрого снега и шквалистый ветер сегодня, 26 декабря, привлеки к повреждению электроснабжения в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, снежный циклон оставил без электричества 2158 человек, проживающих в 112 населённых пунктах Боровичского, Валдайского, Демянского и Окуловского районов. Социально значимые объекты не отключены.

Григорий Бобровский. Зима. Снег идет

В филиале МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» заявили также о повреждениях на энергообъектах в Хвойнинском и Любытинском районах. По данным пресс-службы филиала, энергетики работают в особом режиме. В работах задействованы более 140 человек в составе 35 ремонтных бригад. На помощь планируется привлечь дополнительные силы «Псковэнерго», подрядных организаций, МЧС. Для обеспечения энергоснабжения крупных населенных пунктов направлены пять резервных источников питания.

Отметим, что восстановительные работы на энергосетях проводились в регионе и накануне, 25 декабря: ночью 24 декабря снегопад оставил без света жителей 33 сёл и деревень в трёх районах области — тогда пострадали Солецкий, Любытинский и Демянский районы.