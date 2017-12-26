Лондон, 26 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Джоди Уиттакер официально взяла на себя роль нового Доктора Кто в одноименном популярном сериале BBC, 25 декабря на официальном Youtube-канале компании было опубликовано видео, в котором был показан процесс регенерации и появления нового Доктора.

Скриншот страницы YouTube пользователя BBC Новый Доктор

Таким образом, после того как Питер Капальди передал ей эстафетную палочку, Джоди Уиттакер стала первой в истории сериала женщиной, которая будет играть знаменитого Повелителя времени. Первая серия нового сезона была показана 25 декабря 2017 года.

Напомним, «Доктор Кто» — самый длинный в мире научно-фантастический сериал, его первый эпизод был показан в 1963 году.

Джоди Уиттакер была утверждена на роль нового Доктора шоураннером Крисом Чибноллом, который взял на себя обязанности после того, как эту должность покинул Стивен Моффат.

Ранее Чибнолл уже писал для сериала сценарии эпизодов, например — он делал это для одиннадцатого и десятого Доктора.

Но больше всего он известен как создатель сериала «Убийство на пляже», который в США был переснят как «Грейспойнт». Главные роли в британском шоу играли Дэвид Теннант и Оливия Колман, а в американском — Дэвид Теннант и Анна Ганн. В британской версии также снялась и Джоди Уиттакер.