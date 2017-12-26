Астана, 26 декабря, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Казахстане повышение доступности жилья обозначено как основное направление развития экономики и за счет новых государственных инструментов в 2017 году выросла динамика жилищного рынка. Об это сообщает 26 декабря Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики и Национальный банк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В период с октября 2016 по октябрь 2017 года объем жилищных займов вырос на 20% и составил 1071,1 млрд тенге ($ 3,22 млрд). Количество сделок по недвижимости с ноября 2016 по ноябрь 2017 выросло на 28,6% и составило 220,7 тыс. единиц.

По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в Казахстане построено и сдано 9,6 млн кв. метров жилой площади. В среднем на тысячу жителей Казахстана введено 558 кв. метров. В 2016 году за аналогичный период была введено 502 кв. метра на тысячу жителей.

По мнению Ranking, экономический рост Казахстана определяется урбанизацией населения, и жилищное строительство будет локомотивом реального сектора экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в условиях рынка государство никому не предоставит бесплатных квартир. По его мнению, в республике созданы все условия для приобретения работающими гражданами жилья в ипотеку.