Москва, 26 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты проводят свою встречу на ВДНХ, на плащдке интерактивного музейного комплекса «Россия — моя история».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

К 16:40 мск члены инициативной группы завершили голосование.

«Решение принято единогласно», — озвучила результаты голосования руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.