Великий Новгород, 26 декабря, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Бюджет Великого Новгорода на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов был принят сегодня, 26 декабря, думой города во втором и окончательном чтении. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ко второму чтению доходы бюджета выросли на 8,1 млн рублей за счёт увеличенных прогнозов по росту доходов от арендной платы, при этом мэрия рассчитывает на получение в 2018 году дополнительных поступлений из бюджета Новгородской области — в частности, из регионального дорожного фонда.

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

В целом, доходы бюджета Великого Новгорода в 2018 году составят 4,6 млрд рублей, расходы — 4,8 млрд рублей. Дефицит бюджета предельный — 200 млн рублей, или около 10% от собственных доходов. Против принятия бюджета во втором чтении проголосовали депутаты фракций КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР, а также двое депутатов фракции «Справедливая Россия».

При этом депутат Александр Скрипник (КПРФ) назвал бюджет Великого Новгорода «блокадным».

"Культура, социалка, спорт — развития нет и не будет. Это бюджет блокадного Ленинграда. Я вас уверяю: большая часть молодых новгородцев сбегает в Москву и Санкт-Петербург. Город ждёт медленная смерть, как уже сейчас произошло с такими посёлками как Шимск и Новоселицы, другими населёнными пунктами нашей области», — заявил Скрипник.

Критикам бюджета парировал лично мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, который подчеркнул, что существующие межбюджетные отношения несправедливы по отношению к муниципалитетам и Великому Новгороду, но именно в 2017 году со сменой руководства Новгородской области они начали меняться в лучшую сторону: город впервые в 2018 году получит часть налога от бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения (эта сумма оценивается в 300 млн рублей), а с 2019 года начнёт получать налог на прибыль от новых производств.

«Эти 300 млн рублей — это уже движение вперёд. Деньги из дорожного фонда, которые получит Великий Новгород, — это разве не развитие?» — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что бюджет города наконец-то стал формироваться на основании требований муниципалитета и городских депутатов к областной власти и что он «не видит моральных оснований не принимать бюджет».

В итоге бюджет поддержали 19 депутатов, девять проголосовали против, двое воздержались.