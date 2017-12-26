Ярославль, 26 декабря, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы всех созывов Анатолий Грешневиков считает, что успехи и провалы Ярославской области связаны с газом. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Yaroslavl.spravedlivo.ru Анатолий Грешневиков

«Провалом года я считаю возросшие долги региона перед Газпромом. Московская команда губернатора должна была решить задачу погашения долгов перед газовиками, но она с этим не справилась. Газпром собирался после погашения долгов вкладываться в экономику области, строить спортивные объекты. Долг не погашен и дальнейшие сотрудничество под вопросом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Но выбор успеха у депутата Госдумы 1−6 созывов ушло несколько мучительных минут.

«Какой успех, какой успех, успех, должен же быть какой-то успех… О! Думаю, что успехом года станет проведение газа в село Андреевское Борисоглебского района, где газификацию ждали 25 лет. Вы сомневаетесь, что это достижение года? На фоне Некоузского района, где отапливались дома шелухой от семечек — это успех. Видели бы вы глаза этих крестьян и старух, которым больше не надо рубить дрова. У них счастья было больше, чем у ярославцев, которые жаловались, что в разгар снегопадов мэр Слепцов уехал отдыхать на море», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Госдумы Анатолий Грешневиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году между Ярославской областью и Газпромом было подписано соглашение о погашении в течение 5 лет долгов за газ. Взамен Газпром пообещал масштабную газификацию и реализацию различных социальных программ.