Калуга, 26 декабря, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и начальник Московской железной дороги (МЖД) Владимир Молдавер подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2018−2020 годы между правительством региона и ОАО «РЖД», сообщает 26 декабря пресс-служба МЖД.

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Отмечается, что документ регламентирует основные вопросы в области организации железнодорожных перевозок, качественного удовлетворения потребностей населения, а также взаимодействия в производственной, финансовой и инвестиционных сферах.

«Документ предусматривает взаимодействие сторон для повышения эффективности в области грузовых перевозок, осуществляемых различными участниками перевозочного процесса», — говорится в сообщении.

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В ходе подписания договора губернатор позитивно оценил взаимодействие с МЖД, отметив, что многие региональные проекты стали возможными благодаря этому взаимодействию, а также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

По словам главы МЖД, благодаря активному развитию экономики области, созданию свободной экономической зоны и значительным инвестициям появились дополнительные потребности в развитии железной дороги.

Кроме того, Артамонов и Молдавер в ходе встречи с работниками Калужского железнодорожного узла вручили награды лучшим железнодорожникам.

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