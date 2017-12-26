Красногорск, 26 декабря, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Распоряжение властей Подмосковья создать новые мусорные полигоны вместо закрытия старых говорит о прямом признании в бессилии решить эту проблему, считает руководитель общественного экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря, комментируя решение Росприроднадзора открыть в Московской области несколько дополнительных объектов захоронения мусора для сокращения нагрузки на действующие полигоны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО «Съяново-1»

По словам эколога, официальные объёмы мусора, которые сегодня заявлены в Москве и области — около 10 млн тонн, на самом деле не соответствуют реальному объёму мусора, который создаётся в Московском регионе. Более того, 90% «мусорной» сферы находится в тени, когда отходы тайно вывозятся на формально закрытые свалки. Поэтому без борьбы с криминальной составляющей — только лишь открытием новых площадок для хранения мусора или строительством мусоросжигательных заводов — проблему не решить.

«Всё равно дешевле везти мусор на нелегальные полигоны. Сейчас на 1 тонну официального мусора приходится от 2—3 до 5 тонн неофициального. Даже те мощности переработки мусоросжигания, которые сейчас созданы, не могут покрыть реальные объёмы мусора, которые сейчас создаются, это следствие вранья на всех уровнях. Поэтому в пожарном порядке приходится открывать новые полигоны, так как те объёмы мусора девать некуда», — подчеркнул Менжерицкий.

Отметим, что точное местоположение новых площадок под мусорные полигоны не указывают. По официальной версии, они находятся в стадии согласования. В частности, обсуждается вариант захоронения мусора на территории химического комбината им. А. Косякова в городе Рошаль на востоке Подмосковья. Также, по данным РБК, обсуждается возможность вернуться к проекту строительства мусорного полигона возле деревни Аннино в Серебряно-Прудском районе.

Кроме того, по словам министра экологии Московской области Александра Когана, в подмосковное минэкологии обратились городские власти Зарайска с просьбой возобновить работу ранее закрытой свалки. Однако не все разделяют принятое в одностороннем порядке решение властей. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил житель города Рошаль Владимир Гагаев, с появлением мусорного полигона на территории бывшего химического завода необходимо бороться.

«Я против возможного строительства мусорного полигона на территории заброшенного Рошальского химического комбината. Я лично не хочу жить около свалки, мы достойны свежего воздуха. Просто власти так решили, и так будет. Они нас всё равно не слушают, но бороться нужно», — подчеркнул он.

По словам другого жителя, Артура, заброшенное здание бывшего завода им. Косякова представляет угрозу для местных жителей, и сам факт его сноса выглядит положительным.

«Во-первых, если здание под снос, то это хорошо, так как я сам, будучи ребёнком, бегал по заводам, и на химическом в частности. Состояние здания уже на тот момент было аварийным. Думаю, нынешняя молодежь будет так же, как и я ради интереса лазить там, и люди могут пострадать. Во-вторых, это место, я считаю, находится достаточно далеко от жилых домов и города в принципе, поэтому мусорный полигон мешать жителям не будет. А если говорить что-то про загрязнение и прочее, то там и так далеко не «природный заповедник», — считает он.

Добавим, 26 декабря 2017 года на портале Change.org появилась петиция против создания мусорного полигона вблизи города Рошаль, направленная в адрес минэкологии Московской области. Жители возмущены, что полигон решили создать без общественных слушаний.

«Ещё вчера нам бодро рапортовали о грядущих планах «пятилетки». Однако всё это не более, чем прожекты местных властей, а реальность куда прозаичнее. Сегодня новость ошарашила нас всех. В красивейшем месте — организуют мусорный полигон. Общественные слушания, обсуждения — не, не слышали. А ведь это без преувеличения — резонансное решение. Мы не знаем, кто лично его подписывал, но мы искренне не понимаем, почему за нас решают — в каком доме нам жить? каким воздухом дышать? каким молоком поить наших детей? Мы — против свалки. Мы — не хотим, чтобы без привлечения широкой общественности, экспертов, возможно, международного уровня, единолично решались вопросы, могущие привести к необратимым экологическим последствиям», — говорится в тексте петиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение об открытии в Московской области нескольких объектов для захоронения мусора с целью сокращения нагрузки на действующие полигоны было одобрено Росприроднадзором.

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