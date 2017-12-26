Ярославль, 26 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. 26 декабря состоялась торжественная церемония вручения ключей от новеньких машин представителям районных больниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Новые машины «Скорой помощи»

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, два автомобиля скорой помощи останутся в Ярославле, остальные — повышенной проходимости — отправятся в Переславскую ЦРБ, в Большесельскую, Борисоглебскую, Даниловскую, Некрасовскую, Пошехонскую, Некоузскую, Тутаевскую, Пречистенскую, Ярославскую и Ростовскую больницы.

Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. Водители скорых уже оценили новинки: измененные рессоры обеспечивают плавность хода, есть подогрев двигателя и салона, так называемый сухой фен, что обеспечивает бесперебойную работу техники даже в сильные морозы.

«Это новый для нас транспорт — машины класса «Б» «ГАЗ Некст». Они очень удобные в эксплуатации, выносливые и комфортные для врачей и пациентов. Подключены к системе ГЛОНАСС. Отличный подарок для ярославских медиков», — отметил главный врач станции скорой помощи Андрей Живой.

Точно так же с нетерпением ждали новый УАЗ в Ростовской ЦРБ, где только одна бригада скорой помощи делает до 15 выездов в сутки, география поездок — порядка 40 километров от города. Передвигаться приходится по сельским дорогам, состояние которых порой далеко от идеала. Поэтому эксплуатационный срок автомобилей — 5 лет — редко выдерживается без ремонтов. С появлением еще одной единицы оперативность выездов увеличится. А это здесь особенно важно, поскольку в зоне обслуживания федеральная трасса М8 — одна из самых напряженных в плане дорожно-транспортных происшествий.

Руслан Саитгареев подчеркнул, что сегодня лечебные учреждения полностью обеспечены медицинским транспортом, его нехватки в регионе нет.