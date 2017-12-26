Красноярск, 26 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. В Красноярске открылся XII Зимний суриковский фестиваль искусств, приуроченный к 170-летию великого художника. Как сообщили в пресс-службе администрации города, открыла фестиваль литературно-художественная выставка «Красноярск. Суриков. Культура повседневности. XIX век» в центральной городской библиотеке имени А.М.Горького. Экспозиция представила город времён В.И.Сурикова. Старинные фотографии, документы, путеводители XIX — начала XX веков, аутентичные костюмы дают возможность погрузиться в атмосферу старинного сибирского города на рубеже эпох. Мысленно перенестись в старый Красноярск позволяют и работы красноярских художников С.Форостовского, Е. Исайкиной, В. Хомяка, Е. Ильянковой. А с помощью стереоскопа, созданного ещё в XIX веке, можно посмотреть фотографии-слайды с видами Енисея и города. В числе экспонатов и уникальные кадры кинохроники Красноярска конца XIX века.

Департамент информационной политики администрации Красноярска Завершающим аккордом первого дня фестиваля стал концерт Красноярского камерного оркестра

С открытием XII Зимнего суриковского фестиваля искусств горожан поздравил мэр Сергей Ерёмин.

«Экспозиция даёт редкую возможность заглянуть в Красноярск, в котором жил и творил наш великий земляк. Увидеть город, который вдохновлял Сурикова, — отметил он. — Уверен, выставка обогатит каждого её посетителя новыми знаниями о Красноярске. Я от всей души поздравляю вас с открытием Зимнего суриковского фестиваля искусств! По традиции он завершает один календарный год и начинает следующий. Пусть это масштабное культурное событие станет залогом яркого творческого сезона 2018 года!».

Также к открытию фестиваля была приурочена художественная выставка в красноярском отделении Союза художников России под названием «Художники земли красноярской». Завершающим аккордом первого дня фестиваля стал концерт Красноярского камерного оркестра. С музыкантами выступил уроженец Красноярского края, лауреат международных конкурсов, победитель XII международного конкурса имени П.И.Чайковского Алексей Набиулин. Отметим, что выбор солистов для концертов в честь открытия Зимнего суриковского фестиваля искусств не случаен. Это всегда исключительно талантливые сибиряки, прославляющие наш город и край за его пределами.

«Программа концерта соединила в себе классику и романтизм. Оркестр продемонстрировал высокое ансамблевое мастерство. Алексей Набиулин играл феноменально, зал слушал, затаив дыхание. Это была настоящая живопись, полная палитра чувств», — поделилась впечатлениями пианистка, заслуженная артистка России Лариса Маркосьян.

Череду культурных событий, приуроченных к фестивалю, продолжит выставка мастеров косторезного искусства коренных народов Крайнего Севера «Сияние Севера». Посмотреть на изделия из бивня мамонта, рогов оленя и лося можно будет с 28 декабря в музее Бориса Ряузова.

Ознакомиться с программой основных мероприятий фестиваля можно здесь.