Как будет развиваться российский рынок ТВ-контента в 2018 году?
Красногорск, 18 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Красногорске 31 января в рамках выставки-форума CSTB. Telecom&Media пройдет конференция Content Summit Russia. «Российский контент: тенденции и перспективы», в рамках которой международные специалисты обсудят, как будет развиваться российский рынок телевизионного контента в следующем году.
Откроют программу мероприятия представитель компании Reed Midem Сильван Форо, заместитель генерального директора компании «Мидэкспо» Дарья Петрова и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.
Программа конференции разделится на несколько тематических блоков. Первый из них будет посвящен исследованиям российского рынка контента. В рамках секции представитель компании KVG Research Мария Еркович расскажет о ключевых тенденциях развития российского цифрового рынка. Также заместитель генерального директора медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников и директор института Momri Кирилл Танаев расскажут о потреблении детского контента в 2017 году.
Следующий тематический блок — «Выход российского контента на международный рынок» — пройдет в форме дискуссии, модератором которой выступит главный редактор портала Proficinema Нина Ромодановская. В ходе беседы продюсеры ведущих кинокомпаний и холдингов поделятся опытом продвижения контента на мировом рынке.
В рамках секции «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR» рассмотрят, как VR-технологии и видео в формате 360° трансформируют потребление контента и повлияют на медиаиндустрию в ближайшем будущем. По этому вопросу выступят заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников, креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов, представители телеканалов «Матч ТВ», Russia Today, «АВТО24», ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA и другие.
На секции «Развитие российских телеканалов за пределами РФ» обсудят опыт выхода российских телеканалов и теледистрибьюторов на зарубежные ТВ-рынки, а также адаптацию российского контента для зарубежных телеканалов.
Конференцию организует компания «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.