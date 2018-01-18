Красногорск, 18 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Красногорске 31 января в рамках выставки-форума CSTB. Telecom&Media пройдет конференция Content Summit Russia. «Российский контент: тенденции и перспективы», в рамках которой международные специалисты обсудят, как будет развиваться российский рынок телевизионного контента в следующем году.

Выставочная компания «Мидэкспо» Выставочный зал конференции CONTENT SUMMIT RUSSIA

Откроют программу мероприятия представитель компании Reed Midem Сильван Форо, заместитель генерального директора компании «Мидэкспо» Дарья Петрова и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Выставочная компания «Мидэкспо» Выставочный зал конференции CONTENT SUMMIT RUSSIA

Программа конференции разделится на несколько тематических блоков. Первый из них будет посвящен исследованиям российского рынка контента. В рамках секции представитель компании KVG Research Мария Еркович расскажет о ключевых тенденциях развития российского цифрового рынка. Также заместитель генерального директора медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников и директор института Momri Кирилл Танаев расскажут о потреблении детского контента в 2017 году.

Следующий тематический блок — «Выход российского контента на международный рынок» — пройдет в форме дискуссии, модератором которой выступит главный редактор портала Proficinema Нина Ромодановская. В ходе беседы продюсеры ведущих кинокомпаний и холдингов поделятся опытом продвижения контента на мировом рынке.

Выставочная компания «Мидэкспо» Выставочный зал конференции CONTENT SUMMIT RUSSIA

В рамках секции «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR» рассмотрят, как VR-технологии и видео в формате 360° трансформируют потребление контента и повлияют на медиаиндустрию в ближайшем будущем. По этому вопросу выступят заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников, креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов, представители телеканалов «Матч ТВ», Russia Today, «АВТО24», ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA и другие.

На секции «Развитие российских телеканалов за пределами РФ» обсудят опыт выхода российских телеканалов и теледистрибьюторов на зарубежные ТВ-рынки, а также адаптацию российского контента для зарубежных телеканалов.

Конференцию организует компания «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.